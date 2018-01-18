Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’le görüştü



NE OLMUŞTU?

Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü

Gizem Yetil

, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.