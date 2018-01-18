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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’le bu akşam telefonda görüştü
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.


NE OLMUŞTU?


Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.

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