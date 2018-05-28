Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine başladı. Erdoğan, Isparta mitingi öncesi TIR'daki haritada Isparta'yı işaretledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
GİDECEĞİ İLLERİ HARİTA ÜZERİNDE İŞARETLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı TIR'ın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.
AA