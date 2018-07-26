Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadeleyi sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir." dedi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

ZULÜM BİTENE KADAR

Dünya 5’ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Afrikalının da Filistinlinin de; Bosnalının da Suriyelinin de Türkistanlının da yanındayız. Dünyada zulüm bitene, masumların yüzü gülene, mağdurların gözyaşı dinene kadar bu mücadelemiz sürecek. Kıtanın hemen her köşesinde kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Kardeş olmak, birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Derdinden sevincinden haberi olmayanların kardeşliği de lafta alır. Güney Afrika Müslümanları ile Türkiye arasındaki dayanışmanın artacağına inanıyorum. Kudüs davasından, İslamofobi ve terörle mücadeleye kadar geniş bir işbirliği zeminimiz var. Buradaki kardeşlerimiz İslam dünyasını ilgilendiren tüm konularda aktif bir rol sergiliyor.

MÜSLÜMANLAR UYANIK OLMALIDIR

Küresel ölçekte basiretimizin samimiyetimizin sınandığı günlerden geçiyoruz. Gelir adaletsizliği, iç çatışmalar, fakirlik, cehalet, siyasi istikrarsızlık, dışa bağımlılık, özgüven eksikliği bunlardan sadece birkaçıdır. Küçük bir kurdun koca ağacı çürüttüğü gibi Müslümanlarının enerjisini içeriden tüketen asıl bela; terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir. Müslümanların bu iki fitneye karşı uyanık olması şarttır. Proje terör örgütleri masumların canına kıyıyor. İslam kardeşliğini dinamitleyen belli güçler tarafından piyasaya sürülen bu proje terör örgütleri bir mantar gibi farklı coğrafyalarda sürdürüyor. Tamamının da tek hedefi Müslümanlardır. İslam kardeşliğidir. El-Kaide; Müslüman kanı dökmekten başka iş yapmadı. DEAŞ, en büyük zararı Müslümanlara vermiştir.

DESTEK BEKLİYORUZ

Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. FETÖ, ABD’den sonra en yoğun olduğu yer Güney Afrika. Buradalar, bunlar Müslüman görünümü adı altında İslam’a en büyük darbeyi vurmuşlardır. Ülkelerini terk ederek buralara yerleştiler. Buradaki dostlarımıza anlatamıyoruz. Sizlerden özel destek bekliyoruz. Bunlar ciddi manada teröristtir. Zalimin de mazlumun da kimliğinin önemi yoktur. Sözüm ona din adına dindaşlarımızın kanını döken katil sürülerine karşıyız. Bu örgütlerin fitnelerine karşı uyanık olmalıyız. Sizlere büyük görev düşüyor. Gençlerimizi bunlara kaptırmamalıyız.

KARDEŞİNİZ OLARAK UYARIYORUM

Güney Afrika Müslümanlarının tecrübesi çok önemlidir. Sizler ırkçı rejime karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika özgürlük hareketine en güçlü desteği; maddi ve manevi desteği sağladınız. Hak, özgürlük ve adalet mücadelesinin nasıl olması gerektiğini sizler iyi biliyorsunuz. Irkçılık ayrımcılık hastalığının Müslüman toplumunun bünyesine sızmasına müsaade etmemelisiniz. Hepimizin bu hassasiyet sahip olması elzemdir. Bir kardeşiniz olarak burada şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiyye ve yalan bunların en rahat kullandıkları araçlardır.

‘ÇOCUKLARINIZI BUNLARIN OKULLARINDAN ALIN’

Erdoğan “Bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir. Bu yapının ilk işaretleri ‘one minute’ tavrımızla ortaya çıkmaya başlamıştır. Örgüt bizi tasfiye etmeye çalıştı. Bunlar yeterli olmayınca eğitim kurumlarını kullanarak kendi ülkelerinin yönetimini ele geçirmeye çalışıyorlar. Şayet Müslümanlar arasında çocuklarını bunların okullarına gönderenler varsa evlatlarını ne kadar erken kurtarırlarsa o kadar iyidir” dedi.