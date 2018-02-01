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Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek

Televizyoncu Müge Anlı canlı yayında okuma yazma seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Müge Anlı’ya konuk oldu.

01 Şubat 2018, Perşembe 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı 4 Ocak tarihinde yayınlanan programında okuma yazma seferliğini başlatmıştı. Müge Anlı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeyi sunacağını dile getirmiş, şunları söylemişti: Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önemi biliyorum. Benim amacım sizin bütün fikirlerinizi bir proje haline getirip Sayın Cumhurbaşkanımıza bu projeyi sunmak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan canlı yayında Müge Anlı'nın programına katıldı. 


SEVİM GÜRÇAY BU PROJENİN SEMBOLÜ OLDU!


Annesi ölmeden önce çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verilen Sevim Gürçay yaşadıkları ekran başındaki herkesi hüzünlendirmişti. Fakat okuma yazması olmadığı için ne bir akraba, ne de gerçek anne babasının adını soyadını dahi biliyordu.



Müge Anlı, yıllarca bunun üzüntüsüyle yaşamak zorunda kalarak büyük acılar çektiğini dile getiren Sevim Gürçay'a, programa katıldığı her gün boyunca okuma yazma öğrenmesi gerektiği telkininde bulundu.


OKUMA YAZMA ÖĞRENME SÖZÜ VERMİŞTİ


Programı takip eden Kocaeli Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Avşar canlı yayına bağlanarak Gürçay'ın bulunduğu yere eğitim öğretim hizmeti götürerek yerde okuma yazma öğretilebileceğinin sözünü vermişti. Ayrıca Dilovası'nda yaşayan bütün vatandaşlara çağrıda bulunan Avşar, okuma yazma öğrenmek isteyip gitme imkânı olamayan herkes için bulundukları yere hizmet götürdüklerini belirtmişti.

 



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