Cumhurbaşkanı Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi sona erdi

'SOHBET ETTİK, DERTLEŞTİK'

Mehmet Nuri Turan

Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.40 dakika süren görüşme sonrasında bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkanı ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" diye konuştu.İnce soruları cevaplamadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken, gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımızla CHP cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce ve Grup Başkanvekili Altay birlikte geldiler, güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler.Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş" ifadelerini kullandı.