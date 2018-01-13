Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'te bir haftaya kalmaz neler yapacağımızı görecekler



"HERKES HADDİNİ BİLECEK"



"AMERİKA SENİ KAPIYA KOYACAK"



"FIRAK KALKANI İLE BIÇAK GİBİ KESTİK"



"BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ"



"BU ÜLKENİN TEK BİR EVLADINI KİMSEYE KAPTIRACAK DEĞİLİZ"



"BAHÇELİ'YE DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Serap Belovacıklı

Elazığ tarihin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehirdi. Son örneği de yaklaşık 1 yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesine saldıran teröristleri son kurşununa kadar çarpışarak sonra da şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Fethi Sekin 15 Temmuz şehitleri gibi kahramanlardan biri olarak tarihe ismini yazdırmıştır.Türkiye 1984 yılından bu yana kesintisiz şekilde terörle mücadele yürüten bir ülkedir. Dünyanın en vahşi terör örgütlerinden PKK'nın milletimize musallat oluşunun üstünde 34 yıl geçti. Onbinlerce kardeşimizi teröre kurban verdik. Terör örgütü Doğu ve Güneydoğu'dan ülkemizin batısına geçiş yapamamışsa bunda Elazığ'ın çok büyük rolü vardır. Çünkü coğrafi olarak geçiş köprüsüdür.Bugün de ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız yerlerin başında Elazığ geliyor. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim bölmeye teşebbüs ederse F16'larımızla, tanklarımızla toplarımızla inlerine gireriz. Herkes haddini bilecek. Bu millete saldıranlar bedelini ağır ödeyecek bunu bilecekler. Fırat Kalkanı harekatı bunun örneğidir. Durmak yok aynen yola devam.Paralel devletmiş. Nerede Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Sıkıyorsa buraya gel. Arkana Amerika'yı almak suretiyle Amerika'nın sana kazandıracağı bir şey yok. Amerika seni kapıya koyacak. O zaman kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın biz kovalayacağız.Son 200 yıldır nerede bir terör hadisesi nerede bir kargaşa varsa nerede bir kaos varsa orada mutlaka bir takım güçlerin çıkarı hesabı, tezgahı vardır. Hele Balkan savaşı dediğimiz felaket sırasında ordumuzun neredeyse tek kurşun atmadan İstanbul sınırlarına gerilemesi tarihimizin en büyük utançlarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'de kendinen üstün düşman güçlerine karşı hücum emri verdiğinde askerlerine Balkan utancını bir daha görmektense burada ölmeyi tercih edeceklerini söylüyordu.Ülkemize yönelik tehditleri artık karakollarımızn kapısında, vatandaşlarımızın günlük hayatı içinde değil kaynağında tespit etme kararı aldık. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa sınırımızda koridorla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı ile bu koridoru bıçak gibi kestik. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun Batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler.Buradan Suriye'deki terör örgütünüdestekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne Amerika'nın gönderdiği silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. Sen YPG'ye bu silahları vereceksin sonra sizinle stratejik ortağız diyeceksin. Bunu kimse yutmaz. Silahları derme çatma havaalanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Yarın bölgede bir sıkıntı yaşanırsa bu yalanlarla bizi oyalayanlardır. Türkiye olarak hala ve samimiyetimle bölge politikalarımızı Amerika ile yürütmek istiyoruz ama bu tek tarafın isteği ile olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır.Bu mücadele karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. Biz bu ülkenin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz. Bu ülkede nasıl Fethi Sekin'ler Ömer Halisdemir'ler bitmezse Alparslanlar, Fatihler Gaziler de bitmeyecektir bunu bilsinler. Bizim milletimiz dünyadaki tüm insanlar için gerçekten çok güzel, hakkaniyetli hayallerimiz var. Gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi nereye götürdüğümüzü bilin. Böyle bir Elazığ var mıydı?2019 çok önemli. AK Parti teşkilatlarının 2019'a çok iyi hazırlanması gerekiyor. İl kongrelerimize ya şahsım ya da Başbakanımız katılmaya devam edecek. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklamış olması da milli mutakabatın nasıl oluştuğunu göstermektedir. Şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Birilerinin karanlık senaryolar peşinde koştuğu günlerde açıklama yerli ve milli duruş saflarını sıklaştırmada önemli. Birileri Türkiye'yi sarmak için kolları sıvamış. Bunların hiç biri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi hedeflerimize bakacağız.