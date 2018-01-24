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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Rafini ile bir araya geldi
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Başbakanı Rafini, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.


GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?


Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


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