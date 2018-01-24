Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü



GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?

Gizem Yetil

, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü.ve, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.