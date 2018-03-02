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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak bilgi aldı

02 Mart 2018, Cuma 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.

8 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Türk Silahlı Kuvvetleri'nden art arda acı haber geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı.

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