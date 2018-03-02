Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.
8 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden art arda acı haber geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı.
Afrin'den kahreden haber: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Mehmet Nuri Turan