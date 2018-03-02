Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'dan bilgi aldı

8 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Afrin'den kahreden haber: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Mehmet Nuri Turan

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden art arda acı haber geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı.