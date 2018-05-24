Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paranızı dövizle değişmeyin

Kurdaki dalgalanmanın ülkemizin gerçekleriyle uyumlu olmadığını belirten Erdoğan, şöyle dedi: “Üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. Türkiye 7.4 büyüdü, büyümeye de devam ediyor. Bankalarımız ABD ve Avrupa’daki muadillerinden iyi durumda. Ülkemizdeki kurdaki dalgalanmanın sebebini iyi tespit etmek gerekir. Bu küresel bir sorun.

‘MİLLİLİK BUDUR’

Türkiye gibi ülkeler bu dalgalanmayı daha derinden hissediyor. Seçim sonrası enflasyonu indirmek ve cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri çok daha farklı bir şekilde devreye sokacağız. Kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara sahibiz. Türkiye serbest piyasa ekonomisini tüm kurumları ve kurallarıyla uyguluyor. Milletime sesleniyorum. Kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur.”

Erdoğan şu mesajları verdi:

● Kurdaki dalgalanma ülkemizin gerçekleriyle kesinlikle uyumlu değil.

● Üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum da yok.

● Seçimden sonra tedbirlerimizi çok farklı alacağız, enflasyonu indirmek için gereken tedbirleri devreye sokacağız.

● Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara sahibiz.

● Milletime sesleniyorum; yerli paranızı dövize değişmeyin. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur.