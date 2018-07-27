Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramaphosa ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki görüşme, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.
AA