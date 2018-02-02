Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'ya gidiyor! 3 bin 500 kişilik koruma

Serap Belovacıklı

Resmi temasları için 24 saat Roma’da kalacak Erdoğan’ı 3 bin 500 güvenlik gücü koruyacak.Bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle PKK’lıların olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları “Yeşil Bölge” ilan ederek yasakladı.Yetkililer bugüne kadariçin alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalyla’da bir ilk olduğunu daha önce 2004 ‘te ki “Roma Antlaşması” nda kentte “Yeşil Bölge” ilan edildiğini hatırlatarak kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirttiler.Erdoğan’ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı da duyuruldu’ın 24 saatlik ziyareti için komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi dışında ambulans ve itfaiye arçlarınında konvoyu izleyeceği öğrenildi.İtalya’da ABD Cumhurbaşkanları'nın ziyaretlerinde güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Francesco dışında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek.