Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda çok sayıda sanatçıyı kabul etti. Sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler. Ayrıca, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da doğum gününü kutladılar