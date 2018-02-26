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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda çok sayıda sanatçıyı kabul etti. Sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler. Ayrıca, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da doğum gününü kutladılar

26 Şubat 2018, Pazartesi 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un yer aldığı sanatçıları Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçıları kabulünde, sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler.


DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR


Ünlü isimler harekata destek verdiklerini belirtip bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladılar.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


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