Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Mehmet Nuri Turan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmî törenle karşılandı. Törenin ardından tokalaşarak basın mensuplarına görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.Düzenlenen törende; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal temasları kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun üçüncü durağı olan Senegal’de resmi temaslarını sürdürüyor. İki ülke arasında, demir yolu alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zabtı, turizm alanında iş birliği mutabakat zabtı, hidrokarbonlar ve enerjini alanında iş birliğine ilişkin niyet mektubu ile madenler ve mineraller alanında iş birliğine ilişkin niyet mektubu imzalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mevkidaşı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.Erdoğan, basın toplantısının ardından Senegal Cumhurbaşkanı’nın vereceği öğle yemeğine katılacak. İki lider, Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye-Senegal İş Formuna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Türk şirketleri tarafından yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini ziyaret edecek.DHA-İHA