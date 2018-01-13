Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği çorbacıya gitti

İdil Janet Demiray

, Marmara Üniversitesi’nin 135’i kuruluş yıldönümü törenine sonra Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti. Ak parti İstanbul Milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı basını kapalı olarak yapıldı. Toplantının gündeminde 2019 seçimlerine hazırlık olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından Etiler'de Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Sarıhan Gusto adlı mekana gitti.Erdoğan burada çorba içti. Hesabı da bizzat ödedi.Erdoğan’ın geçtiğimiz Pazar günü, Boğaziçi Üniversitesinde ki programından ayrılırken, restoran sahibi tarafından davet edildiği, daha sonra uğramak için söz verdiği öğrenildi. Erdoğan sözünde durarak bu gece restorana gitti. Erdoğan çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.