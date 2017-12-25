Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da



'BİZ HEP DİK DURDUK'



'HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR'

Haber Merkezi

Kardeşlerim, Sudan halkının bize olan muhabbetini görünce kendimizi kendi vatanımızda hissediyoruz.Şu anda karşımda çok farklı bir topluluk görüyorum. Sizler seçilmiş birer topluluksunuz.İnsanlar içinden seçilmiş ümmetsiniz. Ne mutlu sizlere. Kardeşlerim, Sudanlı kardeşlerimin muhabbeti karşısında kendimizi Ankara'da İstanbul'da ülkemizde hissediyoruz. Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur.Biz hep dik durduk. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Türkiye olarak her fırsatta Sudan'a yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik.Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulüm etmez. Müslüman Müslümanı zalimin zulmünde bırakmaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.İnanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Bu ambargolardan dolayı Sudanlı kardeşlerim çok sıkıntı çekti. Uygulanan haksız yaptırımlar Sudan'ın istikbalinden seneler çaldı.Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz hep dik durduk. Biz Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğilmekten başka hiç bir beşeri gücün önünde eğilmedik.Bu yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik, ediyoruz. Sudan halkını cezalandıran yaptırımların artık hiç bir makul gerekçesi kalmamıştır. İmkanlarımızı Sudan halkı için seferber ettik.Sudan'ın hem bölgesinde hem de uluslararası alanda hak ettiği konuma geleceğine ben inanıyorum. DEAŞ ve PYD'de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Modern sömürgeciler için tek değer elmas, altın ve petroldür.Bir çok Müslüman ülke sancılı ve sıkıntılı dönemlerden geçiyor. İsrail devlet terörü uygulamıyor mu? Onunla birlikte hareket edenler, devlet terörü uygulamıyor mu? Cüneydi'yi gözlerini bağlayarak adeta kuşatan İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor mu? Bunları biz görüyoruz da Batı dünyası görmüyor mu? Görüyor da neden sessiz kalıyor.Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır Onlar için mesele insan tabiat çevre değil, onlar için tek mesele çıkardır, paradır, menfaattir. Bunun anlamını en iyi Afrika kıtası bilir.Kendi topraklarında köle gibi çalıştırılan, buradan başka kıtalara görütülen Afrikalı kardeşlerimiz sömürünün ne olduğunu bizden daha iyi bilir.