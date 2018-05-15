Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü