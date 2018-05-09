Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek dertleri var

'TOPTAN SATIŞA GİDER'



İNCE'YE GARİBAN DEDİ



'DERSLERİNİ VERECEĞİZ’

İdil Janet Demiray

, AK Parti Meclis Grubu’nda konuştu. Erdoğan’ın hedefinde CHP ve onun cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı. Erdoğan, “Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi.Şimdi de seçmenlerine başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasiyle açıklıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içinde yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP’nin toptan satışına kadar gider” dedi.Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak yerine Muharrem İnce’yi aday göstermesi konusunda ise Erdoğan şunları söyledi: “Demek ki CHP Genel Başkanlığı, cumhurbaşkanlığından daha önemli ve kritik bir görev. Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız, sopayı tutanla mı uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar.”Erdoğan şöyle devam etti: “Tek bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Bizi İstanbul Belediye Başkanlığına da AK Parti Genel Başkanlığına da Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuksuz yere yıkmaya çalıştıysa her seferinde milletimizle birlikte karşılarında durduk. İnşallah 24 Haziran’da da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğiz.”