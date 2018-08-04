Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çıta yükseltti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

- 2019 yerel seçimlerinin startını veriyoruz. AK Parti, Kadın ve gençlik kollarıyla seçimlere hazırlığını sürdürecek, tüm belde ve büyükşehirlerde patlama yaparak neticeyi alacaktır.

- Başkanlık seçimiyle beraber Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki ilerlemeyi sizinle birlikte yapacağız.

- Artık bu ülkede düşünce özgürlüğü kavgası olmayacak. Bu ülkede artık başı açık başı örtülü kavgası olmayacak.



