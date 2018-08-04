Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çıta yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nden önce toplanan kalabalığa seslendi

04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:32 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:40
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

- 2019 yerel seçimlerinin startını veriyoruz. AK Parti, Kadın ve gençlik kollarıyla seçimlere hazırlığını sürdürecek, tüm belde ve büyükşehirlerde patlama yaparak neticeyi alacaktır. 

- Başkanlık seçimiyle beraber Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki ilerlemeyi sizinle birlikte yapacağız.  

- Artık bu ülkede düşünce özgürlüğü kavgası olmayacak. Bu ülkede artık başı açık başı örtülü kavgası olmayacak. 


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