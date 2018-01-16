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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa'nın davetlisi olarak 5 Şubat'ta Vatikan'a gidecek. Erdoğan'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak. Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak

16 Ocak 2018, Salı 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

Papa Francis 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider olmuştu. Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda bir iade-i ziyaret niteliği de taşıyacak.


Papa, 2014 yılındaki Türkiye ziyaretinde, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda ince belli bardakla çay içmişti 


KUDÜS KONUSUNDAKİ TAVRI İÇİN TEŞEKKÜR EDECEK


Erdoğan ve Papa'nın görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak. Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme ve büyükelçiliğini taşıma kararından sonra telefon diplomasisi yürüttüğü liderlerden olan Papa Francis'e, Kudüs konusunda gösterdiği tavırdan dolayı teşekkür edecek. Erdoğan, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine vurgulayacak.

Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasının şart olduğuna işaret edecek. Erdoğan, Kudüs konusunda Papa Francis'in bundan sonraki süreçte vereceği desteğin önemli olduğu mesajını verecek.Görüşmede ayrıca mülteci sorunu ekseninde Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de ele alınacak.
 

LATİN AMERİKA TURUNA ÇIKACAK


Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Venezuela, Brezilya ve Paraguay'ın da arasında olduğu Latin Amerika ülkelerine bir ziyaret gerçekleştirecek. Latin Amerika ziyareti sırasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs, Suriye ve Irak meseleleri olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alınacak.
 

"PAPA'NIN TAVRINI TAKDİRLE KARŞILADIM"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda Papa Francis ile de telefonla görüştüğünü belirterek, "Sayın Papa'nın bu noktadaki tavrını takdirle karşıladım. Bu sürece takdirle karşılamamın sebebi daha sonra da yaptıkları açıklamalarla bu süreci onların da takip edecek olması, bizim aynı şekilde takip ediyor olmamız bir dayanışmayı ortaya koymuştur. Demek ki bu tüm insanlığın meselesi haline gelmiştir" açıklamasını yapmıştı.

 


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