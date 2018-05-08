Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aleksandar Vucic bir araya geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün Ankara’daydı. Vucic “Ülkelerimiz arasındaki ilişkide, Erdoğan’ın katkılarıyla mesafeleri kapattık, dostluk köprülerini güçlendirdik. Artık köprü yıkmak yok” dedi.
Karşılama töreninde Vucic’in uzun boyu dikkat çekti.
İKİNCİ SIRADA
1.99 santimetre ile Vucic
’in ‘Dünyanın En Uzun Boylu İkinci lideri’
olduğu öğrenildi.
En uzun boylu lider; 2 metre 2 santimle Arnavutluk Başbakanı Edi rama. Amerika Başkanı Trump 1.90 ile 3’üncü, Erdoğan 1.87 ile 4’üncü en uzun boylu lider.
'ARTIK KÖPRÜ YIKMAK YOK'
Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Vucic “Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Ne düşündüğü önemli” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise “Birilerinin Sırbistan ve Bosna Hersek ile kurduğumuz güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz” diyerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a göndermede bulundu.
İdil Janet Demiray