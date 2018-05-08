Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aleksandar Vucic bir araya geldi



İKİNCİ SIRADA



'ARTIK KÖPRÜ YIKMAK YOK'

İdil Janet Demiray

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün Ankara’daydı. Vucic “Ülkelerimiz arasındaki ilişkide, Erdoğan’ın katkılarıyla mesafeleri kapattık, dostluk köprülerini güçlendirdik. Artık köprü yıkmak yok” dedi.Karşılama töreninde Vucic’in uzun boyu dikkat çekti.1.99 santimetre ile’in ‘Dünyanın En Uzun Boylu İkinci lideri’ olduğu öğrenildi.En uzun boylu lider; 2 metre 2 santimle Arnavutluk Başbakanı Edi rama. Amerika Başkanı Trump 1.90 ile 3’üncü, Erdoğan 1.87 ile 4’üncü en uzun boylu lider.Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Vucic “Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Ne düşündüğü önemli” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise “Birilerinin Sırbistan ve Bosna Hersek ile kurduğumuz güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz” diyerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a göndermede bulundu.