Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kararını asla kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.

ABD tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.

ABD, İSRAİL'İ CESARETLENDİRDİ

ABD'nin Kudüs kararını asla kabul etmiyoruz.

ABD, İsrail'i cesaretlendirdi.

BM harekete geçip zulme son vermeli.

İsrail yaralıların çıkarılmasına izin vermiyor.

Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır.

Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır.





May'in açıklamarından satır başları;

Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız şeffaf bir soruşturma yapılmalı.

İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz.



