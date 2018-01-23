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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın görüşeceğini söyledi

23 Ocak 2018, Salı 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Trump ile görüşecek
Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.


"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE KADAR HASSAS DEĞİL"


Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin operasyonu ile ilgili destek açıklaması da yaptı. Türkiye'nin haklı endişeleri vardır diye. İnsani durumlarda hiç bir ülke Türkiye kadar hassas değildir. Suriye'de de bunu gösterdik.


"BİZ SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALIYORUZ"


YPG bu kadar insanı yerinden ederken, neredeydiniz. Biz burada sivil halka yardımlarımızı da ulaştırmaya başladık. Sağlık hizmetleri vermeye başladık. Biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Bu harekatı planlarken bu boyutlarını da ele alarak planladık." dedi.
 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK 


Öte yandan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yarın iki başkan da telefonda görüşecek. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu" dedi.


Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştüÇavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

 


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