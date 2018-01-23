Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Trump ile görüşecek



"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE KADAR HASSAS DEĞİL"



"BİZ SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALIYORUZ"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Gizem Yetil

Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin operasyonu ile ilgili destek açıklaması da yaptı. Türkiye'nin haklı endişeleri vardır diye. İnsani durumlarda hiç bir ülke Türkiye kadar hassas değildir. Suriye'de de bunu gösterdik.YPG bu kadar insanı yerinden ederken, neredeydiniz. Biz burada sivil halka yardımlarımızı da ulaştırmaya başladık. Sağlık hizmetleri vermeye başladık. Biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Bu harekatı planlarken bu boyutlarını da ele alarak planladık." dedi.Öte yandan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yarın iki başkan da telefonda görüşecek. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu" dedi.