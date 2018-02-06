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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarının ardından saat 02.00'de özel uçak "TUR" ile yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Ankara'ya geldi.

AA


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