Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Zambiya Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret etti. Güney Afrika’daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Zambiya’ya geldi. Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı’nda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret etti. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ardından iki lider yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel’de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak olan Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde’ye nezaket ziyaretinde bulunacak.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Zambiya Ulusal Meclisi'nde bir dostluk grubunun oluşturulmasını özellikle bekliyoruz. Parlamentolar arası ilişkilerimizi sağlam bir çerçevede ilerletebiliriz. Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz. 7.Ulusal Kalkınm Planı Çerçevesinde öncelik verdiğimiz alanlarda iş birliğini ilerletebiliriz. Aralık başı gibi Zambiya uçuşlarını başlatacağız.Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını sağlayabilir. Türkiye ile Zambiya'nın iş birliği potansiyeli yüksektir. Tarım teknolojisi konusunda iş birliği için kararlı adımlar atabiliriz.

EMİNE ERDOĞAN YAVRU ASLANLARI SEVDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı.

Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik." ifadesini kullandı.







