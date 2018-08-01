Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rahip Brunson'un ev hapsine alınmasının ardından gelen ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi. Erdoğan şunları söyledi:

Açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.

Her şeyi bildiride söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu tür tehdit dili kullanana prim vermeyiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bunları kendileriyle görüştük. Temenni ederim ki bugün Türkiye'de ziyaretler var. Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanıyla bir araya gelecek. Dini azınlıkların yaptığı açıklama çok manidar.

(Hakkari saldırısı, anne ve bebeğin şehit edilmesi) 26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır.Sivas'taki cenazeye katılacağım.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, tutukluluk hâli dün İzmir'deki mahkeme tarafından ev hapsine çevrilen papaz Andrew Brunson hakkında açıklama yapmıştı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve müthiş bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) Büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan kısa süre önce de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'daki Uluslararası Din Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti.

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PENCE: SONUÇLARIYLA YÜZLEŞMEYE HAZIRLIKLI OLUN

Konferanstaki sözlerini Twitter üzerinden attığı mesajlarla da tekrar eden Pence, "ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Brunson'ı ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olun" ifadesini kullandı. Pence, "Eğer Türkiye bu inanç insanının serbest kalması için derhal harekete geçmez ve Amerika'ya evine geri göndermezse, ABD Pastör Andrew Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacak" diye eklemişti.