İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve suç örgütü mensuplarına yönelik her geçen gün farklı bir detay ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da konuyla ilgili ilk yorum geldi.

Yıllardır pek çok ailenin "Evladımızı elimizden aldı, beynini yıkadı" diyerek suçladığı Adnan Oktar, operasyon sırasında İstanbul Beykoz'daki lüks villasından kaçmaya çalışırken yakalandı. Oktar ve çevresindekilere cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma, şantaj, casusluk gibi suçlamalar yöneltiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADNAN OKTAR İLE İLGİLİ İLK YORUM

Habertürk'ün haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Oktar ile ilgili ilk kez yorum yaptı. Afrika ziyaretinde verdiği röportajda, isim zikretmedi, ama "Son zamanlarda gündeme düşen kişi" diyerek işaret ettiği Adnan Oktar için 'ahlaksız' benzetmesini yaptı. Erdoğan, FETÖ'nün Güney Afrika sorumlusunu anlatırken, isim vermeden FETÖ ile Adnan Oktar örgütü arasındaki benzerliklere işaret etti.

"AHLAKİ ZAAFLARI OLAN BİR TİP"

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Afrika, FETÖ'nün en fazla yığınak yaptığı yerlerden biri. Johannesburg'da 'külliye' dedikleri yeri yaptıran, İstanbul'da Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip… Sizin onlara teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor; onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup, buraları ele geçirme operasyonlarını yapıyorlar."



