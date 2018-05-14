MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

BAHÇELİ'NİN 'AF' ÇIKIŞI

İngiltere ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, af önerisiyle ilgili olarak, "Sayın Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir taleptir. Ama bizim şu anda hükümet olarak böyle bir düşüncemiz kesinikle yok" dedi.

BAHÇELİ YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af gündemimizde yok açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir açıklama daha geldi. Bahçeli, “Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal, son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır. Sayın Başbakan ‘teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kastettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah’ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.







