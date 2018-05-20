Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Avrupa'da yaşayan Türklere hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gerçek dostluk, gerçek kardeşlik, gerçek yoldaşlık bugünlerde belli olur. Bosna Hersek halkı attığı bu adımla kardeşliğimizin hala sürdüğünü ve gelecekte de devam edeceğini ortaya koymuştur.

ECDADIMIZ BİN YILDIR AVRUPALIDIR

Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Anadolu'ya gelen ecdadımızın ilk işi Boğaz'ı geçip, Avrupa içlerine yürümek olmuştur. Osmanlı'nın yıkılışının ardından Trakya'ya kadar çekilmemize rağmen, Avrupa'yla ilişkilerimizi hep sürdürdük. Avrupa'ya istihdam amaçlı gidişimizin üzerinden de 65 yılı aşkın süre geçti. Zıpkın gibi bir delikanlı olarak Avrupa'ya giden ilk kuşak zamanla orada ailesini kurdu. İlk gelenler bir süre çalışıp, elde ettikleri kazançla Türkiye'de kendilerine bir gelecek kurmayı özellikle hayal ediyordu. Bunun için onlara gurbetçi diyorduk, çünkü bir gün dönüp geleceklerdi. Dönenler oldu ancak yerleşenler de oldu. O yüzden onlara artık gurbetçi değil, Avrupalı oldu. Bir zamanlar acı vatan olan Avrupa, şimdi yurt oldu.

BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 41'E YÜKSELDİ

19 yıl önce dünya genelinde 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi bu sayı 41'e yükseldi. Büyükelçiliğimizin olmadığı ülke inşallah kalmayacak. Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızdaki çalışma anlayışını kökten değiştirdik, değiştiriyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın işlemlerini elektronik ortamda halletmeleri için çalıştık. Gümrükler dışında, elçiliklerimize de sandıklar kurduk.

"AVRUPA'YA SESLENİYORUM"

Askerlikten, tapuya, pasaport harcından, diplomaya kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık. Avrupa'ya sesleniyorum, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın sivil toplum örgütleri çatısı altındaki gayretlerini hep destekledik. Halen öğrenimini yurtdışında yapmış evlatlarımızdan 4 bini ülkemizdeki devlet üniversitelerinde eğitim öğretim görüyor. Yaşadıkları ülkelerdeki araçlarla, Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın bunları Türkiye'de kullanmalarının süresini 2 yıla çıkardık.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERE ÜST ÜSTE MÜJDE!

Şimdi burada sizlerle bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum.

-Yurtdışındaki çocuklarımızın anadilini öğrenmeleri için, haftasonu okullarını kuracağız. Diaspora'daki gençlerimize ayrılan üniversite kontenjanlarını 2 katına çıkarıyoruz.

-Boşanma kararlarını başka bir yere ihtiyaç kalmaksızın, başkonsolosluklar aracılığıyla halledilmesinin önü açıldı.

-Dövizle askerliği 6 bin eurodan bin euroya düşürmekle kalmadık, 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz.

-Yurtdışındaki Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumu'nun yurtdışındaki Türkçe medyaya ilan ve reklam vermesinin önünü açacağız. TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurtdışındaki vatandaşlarımızla daha geniş hizmet sunacak.

-Yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmesi konusunda seçimlerin hemen ardından bu konuda adımlar atmaya başlıyoruz.







