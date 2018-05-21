  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes sürgünü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes sürgünü' mesajı

Çerkeslerin Kafkasya'dan sürülmesinin 154. senesinde, hayatını kaybeden Çerkeslere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız.' dedi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 21:47
A A

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Çerkeslerin anavatanları Kafkasya'dan sürülmesinin 154. sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

'UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'

Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız.' ifadelerine yer verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER