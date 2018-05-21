Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes sürgünü' mesajı
Çerkeslerin Kafkasya'dan sürülmesinin 154. senesinde, hayatını kaybeden Çerkeslere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız.' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Çerkeslerin anavatanları Kafkasya'dan sürülmesinin 154. sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
'UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'
Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız.' ifadelerine yer verdi.