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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti.

27 Mayıs 2018, Pazar 17:03 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2018, Pazar 17:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz'e başkanlığının yeni döneminde başarılar diledi.

Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimini dün yeniden kazanan Cengiz'e bir tebrik mesajı da göndermişti. 

AA

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