Hakan Çelik

Cumhurbaşkanı erdoğan Bosna hersek’in başkenti Saraybosna’dan ankara’ya dönüşü sırasında uçakta POSta Gazetesi ankara temsilcisi hakan Çelik’in de arasında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.





● İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi sonrası İsrail’e yönelik yaptırım, boykot, tecrit gibi adımlar atılması konusunda bir karara varıldı mı?

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, bunların (İsrail) ürünlerine yönelik bir boykot uygulanması konusunda tavsiye kararı aldık. Temenni ederim ki İİT üyesi ülkeler alınan boykot uygulamasına girerler; oralardan artık herhangi bir ürün alınması söz konusu olmaz. Tabii ki biz de bu durumu gözden geçireceğiz. Türkiye olarak orayla olan münasebetlerimizi, özellikle ekonomik, ticari ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Seçimin ardından bizler de bu istikamette adımlarımızı atacağız.





● Bağımsız soruşturma komisyonu oluşturulacak mı?

Bağımsız soruşturma komisyonu kurma kararı aldık. Ama bu komisyonun da ötesinde Kosova’da, Bosna Hersek’te olduğu gibi Birleşmiş Milletler’in orada bir barış gücünün oluşturulması için de tavsiye kararı aldık. Bunun caydırıcı olacağını, İsrail’in, Birleşmiş Milletler güçlerine kurşun sıkmasının kolay olmayacağını düşünüyoruz.

'BU İHBARLARI İLK KEZ ALMIYORUZ'

● Size yönelik suikast iddiasıyla ilgili yeni bir bilgi var mı?

MİT’e dünyanın değişik yerlerinden, istihbarat örgütlerinden gelen bir ihbardı. MİT yoğun bir çalışma yaptı. Ekiplerini devreye soktu. Ben MİT Müsteşarımıza ‘Sen de bir gün önceden git’ dedim. Gidip tedbirleri aldı. Bakir (İzetbegoviç) Bey de tedbirleri aldı. Bu ihbarları ilk defa almıyoruz, bu tür ihbarlar yurt içi, yurt dışı hep olmuştur. Eğer bu ihbarlarla hareket edecek olsak bizim hiç evden çıkmamamız lazım. Bu tür tehditleri hiç kâle almadan yolumuza devam ederiz. Zira biliyoruz ki kaderin üstünde bir kader vardır.

VEKİL ADAYLARINA TAAHHÜT İMZALATTIK

● AK Parti Milletvekili Listelerini hangi kriterlere göre oluşturdunuz?

“Ehliyet, liyakat önemli. Parlamentodaki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık. Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adaylarından yazılı taahhüt aldık: ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz’ dedik. Taahhüdünü yazılı olarak aldık.”