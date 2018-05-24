Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı
Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltıldı. Kanuna göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirildi.
Bu haberi de okudularKarayolları geçiş ücreti ödememe cezasında indirim
Ayrıntılar gelecek...