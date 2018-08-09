Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban bağışında bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

KURBAN BAĞIŞLARI DİYANET VAKFI'NA

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.