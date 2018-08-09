Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı

09 Ağustos 2018, Perşembe 19:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban bağışında bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

KURBAN BAĞIŞLARI DİYANET VAKFI'NA

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.

 

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