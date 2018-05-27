Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yörük atlı birlikler karşıladı
Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Atatürk Stadı'na giderken yol boyunca vatandaşlar da kendisine eşlik etti. Yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a ilgi yoğun oldu
Balıkesir Havaalanı'na indikten sonra miting için Atatürk Stadı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Cengiz Topel Caddesi boyunca yöresel kıyafetler giyen yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
BALIKESİR (İHA)