Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yörük atlı birlikler karşıladı Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Atatürk Stadı'na giderken yol boyunca vatandaşlar da kendisine eşlik etti. Yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a ilgi yoğun oldu