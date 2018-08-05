  • Haberler
  • Siyaset
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii incelemelerinde füzeli önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii incelemelerinde füzeli önlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.

05 Ağustos 2018, Pazar 16:15 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018, Pazar 16:21
A A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER