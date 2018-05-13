Kamuoyunda ‘Mücahit’ adıyla bilinen Ali İhsan Arslan, aileler arasında yapılan törenle, işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36) İstanbul Florya’daki evlerinde yüzük taktı.

Erdoğan’ın da sık sık evlenmesi konusunda öneride bulunduğu Arslan’ın seçimlerin ardından yaz aylarında evleneceği belirtiliyor. Arslan, uzun yıllar Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmadığı için ‘sır danışman’ olarak ünlendi. Arslan, kamuoyuna çıkmaması ve konuşmamasıyla dikkat çekti.

MÜHENDİS GELİN

Saruhan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. Endüstri mühendisi olan Kübra Saruhan halen elektrik, elektronik ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde, yönetim kurulu üyeliği ve ihracat direktörlüğü görevini sürdürüyor.