Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahed Tamimi'yi telefonla aradı. Erdoğan Tamimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid’in yanında annesi Neriman Et-Temimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Et-Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

Ahed Tamimi, 2012'de abisi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala cesaret ödülü"ne layık görülmüştü.

Tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'taki evine dönen Tamimi, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

İsrail’in işgali bitene kadar direnişin devam edeceğinin altını çizen Tamimi, "İsrail hapishanelerindeki esirlerin hepsi dik durmaktadır" diyerek Filistinlilerin her koşulda direnişe devam ettiğine işaret etti.

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Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Tamimi, saat 16.00'da basın toplantısını düzenleyeceğini açıklayarak evine girdi.