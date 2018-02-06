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Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Nasuh Mahruki beraat etti

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Nasuh Mahruki beraat etti
İstanbul 52'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 1 yıl 2 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nasuh Mahruki katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay, Mahruki'nin cezalandırılmasını talep etti.

Mahruki'nin avukatı İsmail Yılmaz ise, "Bilirkişi raporu içeriğindeki konuşma bütünlüğünden müvekkilimin ifade hürriyeti kapsamında ve basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirisel beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Müvekkilimin suç kastının bulunmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.


HAKİM NASUH MAHRUKİ İÇİN BERAAT KARARI VERDİ


Davayı karara bağlayan mahkeme, Mahruki'nin hakaret kastı ile hareket etmediğine dair beyanı, dava konusu ifadelerin söylendiği yer ve zaman unsuru da gözetildiğinde sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.

Habertürk

 


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