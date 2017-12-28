Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sitem

HAKAN ÇELİK
Türkiye’nin Afrika’ya büyük önem verdiğini belirten Erdoğan “Geleceğin Afrika’da olduğunu görüyoruz. Bunu ıskalayamayız. Geçmişimizde emperyalizm yok. Sömürge planlarıyla gelmedik” dedi
AK PARTİYE İLK ELEŞTİRİ
KHK ile ‘15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için harekete geçen resmi-sivil herkese cezai sorumsuzluk’ getirilmişti. Eski cumhurbaşkanı Gül, “Maddedeki muğlaklık hukuk devleti açısından kaygı verici” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretinin son gününde, Çad’dan Tunus’a geçerken uçakta POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de arasında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
‘SADECE 15 TEMMUZ’
Erdoğan dün Gül’ü şöyle yanıtladı: “Madde sadece 15 Temmuz’u kapsıyor. Geçmiş cumhurbaşkanımız, kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş. Bu üzücü olmuştur. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Biz düzenlemenin aynen devamından yanayız.”
SUDAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK FALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞIZ
Türkiye-Sudan Üniversitesi’ni kurma kararı aldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Çad’dan da Afrika-Türkiye Üniversitesi diye bir teklif geldi. Afrika Birliği ile görüşüp böyle bir adım da atılabilir. Biz Sevakin Adası’nı Ömer El-Beşir’den istedik. ‘Burayı bize tahsis edin’ dedik. Kabul etti. Özel şahıslara ait birkaç yer varmış, ‘Onları almamız halinde tahsis edelim’ dedi.
Türkiye’den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Hartum’da uluslararası havalimanını bir Türk firması yapacak. Tersane sözleri de var. Sudan’da TİGEM’e 12 bin 500 hektarlık arazi teklif edildi. Tarım faaliyetlerine başlamamız için önemli bir adım olacak. Sudan’da hayvancılık ileride ama teknoloji olarak tarımda çok iyi noktada değiller.
‘KÜLLİYE YAPACAĞIZ’
Eğer biz hem teknoloji hem de et ve mamulleri konusunda adım atarsak önemli bir gelişme olur. Böylece Sudan sadece canlı hayvan ve karkas hayvan safhasını aşıp, işlenmiş hayvan safhasına ulaşabilir. Çad’da ise Elcemine Türk Kültür Külliyesi inşa edeceğiz. İmam ve müftülerini Türkiye’de eğiteceğiz. Şu anda da zaten burs verdiğimiz Çadlı öğrenciler var, üstelik ilahiyat fakültelerinde de eğitim görüyorlar. Bu ziyaretimiz Afrika ile münasebetlerimizi farklı yeni bir boyuta taşıyacak. Geleceğin Afrika’da olduğunu görüyoruz. Biz bu geleceği ıskalayamayız.
Sömürge planları ile gelmedik, geçmişimizde emperyalizmin kokusu yok. 2005’i Afrika yılı ilan etmiştik. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün arzumuz Afrika’nın kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Batı ülkeleri bunların tüm imkanlarını alma gayretinde.”
Almanya, Hollanda gibi ülkelerden Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Bu ülkelerde hükümetler kurulduktan sonra ziyaretler olur mu? AB sürecimizde canlanma yaşanır mı?
AB İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ
Seyahatlerin olmaması için hiçbir sebep yok. Her zaman söylüyorum biz düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya mecburuz. Bizim ne Almanya ile problemimiz var, ne Hollanda ne de Belçika ile. Tam tersine oralarda işbaşında olanlar benim eski arkadaşlarım. Bana yanlış da yaptılar, o ayrı. Yoksa ben mesela Hollanda Başbakanı Rutte ile çok iyi görüşürdüm.
İLİŞKİMİZ FARKLIYDI
Belçika hakeza öyle. Almanya’yı belirtmeme gerek yok. Steinmeier olsun, Merkel olsun, ilişkimiz çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi. Kudüs meselesinde görüştüğümde destek istedim, onlar da bizimle aynı çizgideydiler. Birkaç gün önce Steinmeier’i teşekkür için aradım. Rutte bizimle ilişkileri geliştirmek için bazı sinyaller veriyor. Tüm bunlar memnuniyet verici. Biz AB ile ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz.
Kudüs’te nasıl bir yol haritası öngörülüyor? Gösterdiğimiz liderlik sürecek mi?
KUDÜS MARKAJINI GENİŞLETECEĞİZ
13 Aralık’ta İstanbul’a attığımız adım önemli bir başlangıçtı. Ardından BM Genel Kurulu’nda ABD’nin veto ettiği tasarının 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi önemli bir gelişme oldu. Oylama sonucunun ABD’yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmesini diliyoruz. Şimdi gerekli diğer adımları da atmak lazım. Bu çerçevede Filistin devletinin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin’i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin’i hemen tanıyabilir. AB üyesi ülkelerin tutumu çok çok önemli.
'TUNUS'TAN ZEYTİNYAĞI İTHAL EDEBİLİRİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye ile Tunus’un 1 milyar 125 milyon dolar ticaret hacmi olduğunu ve bunu artırmak istediklerini söyledi. Tunus’un ekonomik sıkıntılarının ve dış ticaret açığının giderilmesi konusunda atılacak adımları ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Örneğin zeytinyağı ithalatı yapabiliriz. Turizmde yapabilecek önemli işler var” dedi.
Hangi ülkeleri kastediyorsunuz?
TRUMP’A ANLATIRIM
İsim vermek doğru olmaz. Ama bizim bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapmamız lazım. Markajları geliştireceğiz, genişleteceğiz. Bunların bizzat Mahmut Abbas’a (Filistin Devlet Başkanı) da verdikleri sözler var. İnşallah şu adımdan sonra yapacağımız ziyaretlerle ve telefon görüşmeleriyle bu süreci devam ettireceğiz. Ben Sudan’dayken Ürdün Kralı Abdullah ile de telefonda görüştüm. Ne gibi adımlar atılabileceğini konuştuk.
Hepsinin Türkiye’ye karşı bir muhabbeti var. ‘Sizin bu işin bu şekilde takipçisi olmanız bizi de çok daha farklı bir yere doğru taşıdı’ diyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da benimle bir görüşme talebi oldu. Onunla da telefonda görüşeceğiz. Ayrıca Fransa ziyaretim olabilir. Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları yüzyüze görüşme imkanımız olabilir.
ABD Başkanı Trump ile de bir telefon görüşmeniz olabilir mi?
Görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman, tabii ki düşüncelerimizi aktarırız; yanlış karardan dönmelerinin isabetli olacağını, mevcut gidişatlarının doğru olmadığını kendilerine elbette anlatırız.
BU NASIL BİR MANTIK?
ÖMER EL BEŞİR'İ YARGILAMAK İÇİN BİZDEN İSTEDİLER
“Dünyadaki malum güçlerin ona nasıl baktığı ortada. İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ni yaptığımız sırada Uluslararası Ceza Mahkemesi bize bir mektup gönderdi. Beşir’in tutuklanarak kendilerini verilmesini talep ettiler. Biz bir defa oraya (Uluslararası Ceza Mahkemesi) üye değiliz. İki; adamlar kim kimdir hâlâ farkında değil. Böyle bir şeye ancak gülünür. Zirveye katılmış bir insani kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl bir mantıktır?
FETÖ’NÜN BAŞI NEREDE?
Güldük geçtik. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin, bütün deliller ortadayken sesin çıkmayacak, kalkacaksın benden Ömer Beşir’i isteyeceksin. Bizim önceden planladığımız Sudan ziyaretimizi, o zirveden 10-15 gün sonra gerçekleştirmemiz de gerçekten güzel oldu.”
BERAATLER VAR
28 Şubat davası ile ilgili tartışma oldu. Bazı yazarlar ‘Şu anda AK Parti’nin en geniş koalisyona ihtiyacı’ var diyor. 28 Şubat için ‘FETÖ’nün kumpas davası, FETÖ’cü savcının iddianamesi’ diyenler de oldu. Sizin düşünceleriniz nedir?
28 ŞUBAT DAVASINDA YARGI YANLIŞI GÖRDÜ
28 Şubat’ın yanında olan bir kesim var. Bir de karşısında olan kesim var. Cumhurbaşkanı olarak bana düşen meselenin takibidir ve ‘Gereği neyse bunu yargı yapar’ demektir. Olayın sadece savcı boyutu yok. Bu süreçte beraat edenler var. Kimse bunları konuşmuyor. Yargı buradaki yanlışı gördü, tekrar bu işi masaya yatırdı. Yargılama süreci tekrar başlamış oldu.
ŞİİRLİ YANIT!
Savcının mütalaasında dönemin medya kuruluşlarına atıf var. Sadece askerler mi yargılanacak, sivil sorumlularla ilgili bir şey başlar mı?
Beni yargı makamına oturtmayın. Hani şair diyor ya: ‘Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem / Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!’ Şunu söyleyebilirim: Biz elbette mazlumların, mağdurların yanında oluruz.
SURİYE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE
Amerika’dan, Suriye’de tüm dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Amerika öncülüğündeki koalisyon, Suriye’de hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde artık operasyon yapmayacağını duyurdu. Bu duyurunun, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un Suriye’nin güneyindeki El Tanf’taki Amerika’ya ait üssün Suriye ordusu tarafından abluka altına alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Gerasimov, üste militanların eğitildiğini iddia etmişti.
İdil Janet Demiray