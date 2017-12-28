Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sitem

HAKAN ÇELİK



AK PARTİYE İLK ELEŞTİRİ



‘SADECE 15 TEMMUZ’



SUDAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK FALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞIZ



‘KÜLLİYE YAPACAĞIZ’



AB İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ



İLİŞKİMİZ FARKLIYDI



KUDÜS MARKAJINI GENİŞLETECEĞİZ

'TUNUS'TAN ZEYTİNYAĞI İTHAL EDEBİLİRİZ'



TRUMP’A ANLATIRIM



ÖMER EL BEŞİR'İ YARGILAMAK İÇİN BİZDEN İSTEDİLER



28 ŞUBAT DAVASINDA YARGI YANLIŞI GÖRDÜ



SURİYE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE





İdil Janet Demiray

Türkiye’nin Afrika’ya büyük önem verdiğini belirten Erdoğan “Geleceğin Afrika’da olduğunu görüyoruz. Bunu ıskalayamayız. Geçmişimizde emperyalizm yok. Sömürge planlarıyla gelmedik” dediKHK ile ‘15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için harekete geçen resmi-sivil herkese cezai sorumsuzluk’ getirilmişti. Eski cumhurbaşkanı Gül, “Maddedeki muğlaklık hukuk devleti açısından kaygı verici” demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretinin son gününde, Çad’dan Tunus’a geçerken uçakta POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de arasında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan dün Gül’ü şöyle yanıtladı: “Madde sadece 15 Temmuz’u kapsıyor. Geçmiş cumhurbaşkanımız, kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş. Bu üzücü olmuştur. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Biz düzenlemenin aynen devamından yanayız.”Türkiye-Sudan Üniversitesi’ni kurma kararı aldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Çad’dan da Afrika-Türkiye Üniversitesi diye bir teklif geldi. Afrika Birliği ile görüşüp böyle bir adım da atılabilir. Biz Sevakin Adası’nı Ömer El-Beşir’den istedik. ‘Burayı bize tahsis edin’ dedik. Kabul etti. Özel şahıslara ait birkaç yer varmış, ‘Onları almamız halinde tahsis edelim’ dedi.Türkiye’den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Hartum’da uluslararası havalimanını bir Türk firması yapacak. Tersane sözleri de var. Sudan’da TİGEM’e 12 bin 500 hektarlık arazi teklif edildi. Tarım faaliyetlerine başlamamız için önemli bir adım olacak. Sudan’da hayvancılık ileride ama teknoloji olarak tarımda çok iyi noktada değiller.Eğer biz hem teknoloji hem de et ve mamulleri konusunda adım atarsak önemli bir gelişme olur. Böylece Sudan sadece canlı hayvan ve karkas hayvan safhasını aşıp, işlenmiş hayvan safhasına ulaşabilir. Çad’da ise Elcemine Türk Kültür Külliyesi inşa edeceğiz. İmam ve müftülerini Türkiye’de eğiteceğiz. Şu anda da zaten burs verdiğimiz Çadlı öğrenciler var, üstelik ilahiyat fakültelerinde de eğitim görüyorlar. Bu ziyaretimiz Afrika ile münasebetlerimizi farklı yeni bir boyuta taşıyacak. Geleceğin Afrika’da olduğunu görüyoruz. Biz bu geleceği ıskalayamayız.Sömürge planları ile gelmedik, geçmişimizde emperyalizmin kokusu yok. 2005’i Afrika yılı ilan etmiştik. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün arzumuz Afrika’nın kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Batı ülkeleri bunların tüm imkanlarını alma gayretinde.”Seyahatlerin olmaması için hiçbir sebep yok. Her zaman söylüyorum biz düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya mecburuz. Bizim ne Almanya ile problemimiz var, ne Hollanda ne de Belçika ile. Tam tersine oralarda işbaşında olanlar benim eski arkadaşlarım. Bana yanlış da yaptılar, o ayrı. Yoksa ben mesela Hollanda Başbakanı Rutte ile çok iyi görüşürdüm.Belçika hakeza öyle. Almanya’yı belirtmeme gerek yok. Steinmeier olsun, Merkel olsun, ilişkimiz çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi. Kudüs meselesinde görüştüğümde destek istedim, onlar da bizimle aynı çizgideydiler. Birkaç gün önce Steinmeier’i teşekkür için aradım. Rutte bizimle ilişkileri geliştirmek için bazı sinyaller veriyor. Tüm bunlar memnuniyet verici. Biz AB ile ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz.13 Aralık’ta İstanbul’a attığımız adım önemli bir başlangıçtı. Ardından BM Genel Kurulu’nda ABD’nin veto ettiği tasarının 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi önemli bir gelişme oldu. Oylama sonucunun ABD’yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmesini diliyoruz. Şimdi gerekli diğer adımları da atmak lazım. Bu çerçevede Filistin devletinin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin’i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin’i hemen tanıyabilir. AB üyesi ülkelerin tutumu çok çok önemli.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye ile Tunus’un 1 milyar 125 milyon dolar ticaret hacmi olduğunu ve bunu artırmak istediklerini söyledi. Tunus’un ekonomik sıkıntılarının ve dış ticaret açığının giderilmesi konusunda atılacak adımları ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Örneğin zeytinyağı ithalatı yapabiliriz. Turizmde yapabilecek önemli işler var” dedi.​İsim vermek doğru olmaz. Ama bizim bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapmamız lazım. Markajları geliştireceğiz, genişleteceğiz. Bunların bizzat Mahmut Abbas’a (Filistin Devlet Başkanı) da verdikleri sözler var. İnşallah şu adımdan sonra yapacağımız ziyaretlerle ve telefon görüşmeleriyle bu süreci devam ettireceğiz. Ben Sudan’dayken Ürdün Kralı Abdullah ile de telefonda görüştüm. Ne gibi adımlar atılabileceğini konuştuk.Hepsinin Türkiye’ye karşı bir muhabbeti var. ‘Sizin bu işin bu şekilde takipçisi olmanız bizi de çok daha farklı bir yere doğru taşıdı’ diyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da benimle bir görüşme talebi oldu. Onunla da telefonda görüşeceğiz. Ayrıca Fransa ziyaretim olabilir. Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları yüzyüze görüşme imkanımız olabilir.Görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman, tabii ki düşüncelerimizi aktarırız; yanlış karardan dönmelerinin isabetli olacağını, mevcut gidişatlarının doğru olmadığını kendilerine elbette anlatırız.“Dünyadaki malum güçlerin ona nasıl baktığı ortada. İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ni yaptığımız sırada Uluslararası Ceza Mahkemesi bize bir mektup gönderdi. Beşir’in tutuklanarak kendilerini verilmesini talep ettiler. Biz bir defa oraya (Uluslararası Ceza Mahkemesi) üye değiliz. İki; adamlar kim kimdir hâlâ farkında değil. Böyle bir şeye ancak gülünür. Zirveye katılmış bir insani kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl bir mantıktır?Güldük geçtik. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin, bütün deliller ortadayken sesin çıkmayacak, kalkacaksın benden Ömer Beşir’i isteyeceksin. Bizim önceden planladığımız Sudan ziyaretimizi, o zirveden 10-15 gün sonra gerçekleştirmemiz de gerçekten güzel oldu.”28 Şubat’ın yanında olan bir kesim var. Bir de karşısında olan kesim var. Cumhurbaşkanı olarak bana düşen meselenin takibidir ve ‘Gereği neyse bunu yargı yapar’ demektir. Olayın sadece savcı boyutu yok. Bu süreçte beraat edenler var. Kimse bunları konuşmuyor. Yargı buradaki yanlışı gördü, tekrar bu işi masaya yatırdı. Yargılama süreci tekrar başlamış oldu.Beni yargı makamına oturtmayın. Hani şair diyor ya: ‘Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem / Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!’ Şunu söyleyebilirim: Biz elbette mazlumların, mağdurların yanında oluruz.Amerika’dan, Suriye’de tüm dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Amerika öncülüğündeki koalisyon, Suriye’de hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde artık operasyon yapmayacağını duyurdu. Bu duyurunun, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un Suriye’nin güneyindeki El Tanf’taki Amerika’ya ait üssün Suriye ordusu tarafından abluka altına alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Gerasimov, üste militanların eğitildiğini iddia etmişti.