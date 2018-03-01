Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ejderha yarı canlı bırakılmaz

HAKAN ÇELİK
● PYD elebaşı Salih Müslim’in Çekya’da yakalanıp bırakılmasına ne diyorsunuz?
Bu bize batıyı, dünyayı gösteriyor. Çekya, Avrupa Birliği (AB) üyesi. Peki PKK şu anda AB’de terör örgütü olarak kabul ediliyor mu? Ediliyor. PYD/YPG’nin terör örgütüyle iltisaklı olduğunu biz belgeleyip ispat ettik mi? Ettik. Buna rağmen terörist başını serbest bıraktılar. Peki neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya’yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür. Bunun başka bir izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar.
● TSK Afrin’de çemberi daraltırken, bir yandan da bölgeye başka grupların (Esad güçleri) girip çıktığı haberleri geliyor. Biz Afrin’de kimlerle karşı karşıyayız?
'ASKERİMİZ AFRİN'DE ZOR GÖLGEYİ AŞTI'
Orada bizim karşımıza kim dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Bu konuda ‘Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Gereğini yaparız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Şu anda bütün tüneller tamam. Mevsim koşulları bu kadar olumsuz olmasına rağmen, son derece başarılı bir harekat yürütülüyor.
PYD/YPG ÇÖKMÜŞTÜR
An itibarıyla 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Orada PYD/YPG çökmüştür. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli. Geçenlerde gördünüz, Afrin’e girmek isteyen 40 kamyon bertaraf edildi. Bu bir ordunun özgüveninin göstergesidir. İstihbaratın iyi çalıştığının alametidir.
● Görüşmenizde Macron’un (Fransa Cumhurbaşkanı) size Birleşmiş Milletler’in Suriye’deki ateşkes kararına Türkiye’nin de uyması gerektiği, ‘Afrin’e müdahalede bulunulmasın’ dediği iddia edildi.
'MACRON ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİ'
O haberler doğru değil. Macron böyle bir şeyden bahsetmedi. Afrin’de biz terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.
● CHP; İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak olabileceğini söyledi. Düşünceniz nedir?
'BBP'LİLER AK PARTİ LİSTELERİNDE YER ALABİLİR
Bizim her şeyimiz açık. Gizli saklı adımımız yok. MHP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’ dedik. Diğerlerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizimle beraber BBP’nin de yürümesi söz konusu. BBP’lilerin partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. Şu ana kadar gayet uyumluyuz.
● Saadet Partisi ile görüşmeniz oldu, süreç nihayete erdi mi?
'SAADET'TEN SES ÇIKMADI'
Ben görüşmeyi yaptım, hatta Mustafa Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz.
● Kapı kapanmadı değil mi?
Hayır bizim açımızdan kapanmış değil, yasal olarak kapanmayana kadar.
Tarihler belli oldu
● ABD ile ilişkiler üzerine ziyaretler oldu. Bundan sonraki yol haritamız nedir?
'MÜNBİÇ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMELİ'
ABD’nin bize söyledikleri ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta yapılacak. Dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor. ‘Araplar çıkarıldı’
● Münbiç’e müdahale edersek ciddi dirençle karşılaşacağımız, bunun sadece PYD/YPG olmayacağı, ABD ve Avrupa’nın da Türkiye’yi engellemek üzere hazırlık yaptığı dillendiriliyor.
Bizim Münbiç tavrımız net. Orada terör örgütü olmamalı. Münbiç’in asıl sahibi Araplar. Arapların oranı yüzde 90-95. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Biz Münbiç’in asli sakinlerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz.
● Bugün (dün) 28 Şubat’ın yıldönümü. O dönem görevdeki generallerle ilgili yargı bir karar vermek üzere. Savcı 60 müebbet hapis istedi. 28 Şubat’ın darbe değil FETÖ kumpası olduğunu söyleyenler var...
'28 ŞUBAT'IN SİVİL KANADI DA HESAP VERMELİ'
O süreci kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunları gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.
● Sivil kanat ile neyi kastediyorsunuz?
‘DOKUNULMADI’
Sendikalar, medya, iş dünyası... Ama şu ana kadar bunlara hiç dokunulmadı. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz adaletin tecelli etmesidir. O zaman mağdur oldukları için haklarını arayanlar var. Bedel ödemesi gerekenler ödemeli. İnanıyorum ki yargı, adalet bekleyen mağdurların haline çare olacaktır.
İdil Janet Demiray