Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ejderha yarı canlı bırakılmaz

HAKAN ÇELİK



'ASKERİMİZ AFRİN'DE ZOR GÖLGEYİ AŞTI'



PYD/YPG ÇÖKMÜŞTÜR



'MACRON ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİ'



'BBP'LİLER AK PARTİ LİSTELERİNDE YER ALABİLİR



'SAADET'TEN SES ÇIKMADI'



'MÜNBİÇ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMELİ'



'28 ŞUBAT'IN SİVİL KANADI DA HESAP VERMELİ'



‘DOKUNULMADI’

İdil Janet Demiray

Bu bize batıyı, dünyayı gösteriyor. Çekya, Avrupa Birliği (AB) üyesi. Peki PKK şu anda AB’de terör örgütü olarak kabul ediliyor mu? Ediliyor. PYD/YPG’nin terör örgütüyle iltisaklı olduğunu biz belgeleyip ispat ettik mi? Ettik. Buna rağmen terörist başını serbest bıraktılar. Peki neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya’yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür. Bunun başka bir izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar.Orada bizim karşımıza kim dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Bu konuda ‘Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Gereğini yaparız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Şu anda bütün tüneller tamam. Mevsim koşulları bu kadar olumsuz olmasına rağmen, son derece başarılı bir harekat yürütülüyor.An itibarıyla 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Orada PYD/YPG çökmüştür. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli. Geçenlerde gördünüz, Afrin’e girmek isteyen 40 kamyon bertaraf edildi. Bu bir ordunun özgüveninin göstergesidir. İstihbaratın iyi çalıştığının alametidir.O haberler doğru değil. Macron böyle bir şeyden bahsetmedi. Afrin’de biz terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.Bizim her şeyimiz açık. Gizli saklı adımımız yok. MHP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’ dedik. Diğerlerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizimle beraber BBP’nin de yürümesi söz konusu. BBP’lilerin partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. Şu ana kadar gayet uyumluyuz.Ben görüşmeyi yaptım, hatta Mustafa Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz.Hayır bizim açımızdan kapanmış değil, yasal olarak kapanmayana kadar.ABD’nin bize söyledikleri ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta yapılacak. Dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor. ‘Araplar çıkarıldı’Bizim Münbiç tavrımız net. Orada terör örgütü olmamalı. Münbiç’in asıl sahibi Araplar. Arapların oranı yüzde 90-95. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Biz Münbiç’in asli sakinlerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz.O süreci kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunları gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.Sendikalar, medya, iş dünyası... Ama şu ana kadar bunlara hiç dokunulmadı. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz adaletin tecelli etmesidir. O zaman mağdur oldukları için haklarını arayanlar var. Bedel ödemesi gerekenler ödemeli. İnanıyorum ki yargı, adalet bekleyen mağdurların haline çare olacaktır.