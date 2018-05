Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Milletimiz bu oyuna gelmez

Hakan Çelik

İdil Janet Demiray

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’yi kapsayan gezisinin son gününde, beraberindeki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:“24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul’da açıklayacağım. Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada, burada da bir sıkıntı yok. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak. Hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye’ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız.”“Bugüne kadar hangi hayırlı adımı atabilmiş ki bu konunun onunla bir alakası olsun. SSK’nın genel müdürüyken neler yaptığını herkes biliyor. SSK’yı batırdı. Birisinin lafla bir şeyden söz etmiş olmasının bir anlamı yok. Lafla peynir gemisi yürümüyor. CHP’nin o kadar belediyesi var, onlarda da doğru düzgün bir icraat yok. Biz ise icraatçıyız. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmeli.”“İmar barışı çok önemli. 14 milyon kadar dava düşecek. Devlete yaklaşık 40 milyarlık bir getirisi de olacak. Daha da önemlisi, vatandaşın ‘İmar barışı ile ben evimi rahatlıkla yapabilecek miyim?’ sorunu çözülmüş olacak. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde işlerini müteahhitlere kaptırmak yerine, dönüşümü Kiptaş veya TOKİ ile yapmaları daha sağlıklı ve süratli olacak.”“Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısızlık içinde olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı açık ara önde. 24 Haziran’da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.”“Afrin’deki temizlik harekatı yüzde yüz bitmiş değil. El yapımı bombalarla ilgili ciddi netice alındı. İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri bakanımızın ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Menbiç’i de konuşulacaklar. Bizler, Menbiç’in YPG ve PYD’den temizlenmesine yönelik adımların atılmasını temenni ediyoruz.”“Söylemlerinde tutarlılık olduğu söylenemez. Birilerinin arasını açmak gibi ifadeler bir devlet adamına yakışmıyor. Bizim Batılı ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iyi bir hukukumuz var. Hiç kimse hiçbir ülkeyle aramızı açamaz. Balkanlara gelince; bizim oralardaki ülkelerle çok derin tarihi ve kültürel bağlarımız, oralarda yaşayan soydaşlarımız var. Oradaki ülkelerle gayet güzel ilişkilerimiz var. Hiç kimse bunları yok sayamaz.”“Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de gördük, hiç önemsemedik. Biz, bildiğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz. Avrupa’da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz vermeyiz tartışmasını yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. O toplantıya inşallah ben de gideceğim.”Bir de Gül aday olmayacağını söylerken ‘İçeride korku, kutuplaşma ve kaygı ortamı var’ dedi. Bu muhalefetin söylemi. Ne diyorsunuz? “Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor.”S&P’nin Türkiye’nin notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bunlara artık alıştık. Bu kararlar her zaman siyasidir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar yine geri adım atmak zorunda kalacaklar. Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz. Savunma sanayiinde gayet güzel adımlar atılıyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok."Evet, BDDK'nın çalışması var. Bunu yapmalıyız. Bunu başarmak, başka kuruluşların politik arar almalarına da engel olacak.“Özbekistan’a yönelik inanç turizmini yaygınlaştırmamız lazım. Semerkant ve Buhara , İslam ve Türk medeniyetinin önemli iki merkezi. Bu iki şehri herkes ziyaret etmeli, tarihimizin medeniyetimizin zenginliğini yaşamalı, görmeli.”