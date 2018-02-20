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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

AB'nin talepleri doğrultusunda zinayla ilgili atılan adımların yanlış olduğunu belirten Erdoğan, konunun yeniden ele alınacağını ifade etti.

20 Şubat 2018, Salı 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 

YANLIŞ ADIM ATILDI


Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda yapılan zina düzenlemesiyle yanlış bir adım atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bu konunun yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağını söyledi.
 

ZİNA YASAĞI TARTIŞILSIN


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinsel istismarı kapsayan suçlar için anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin soruya, "Şu anda mevcut yasalar içinde idam cezası yok. Bir değişiklik yapılabilmesi için ana muhalefetin de destek vermesi gerekir. İdamla ilgili konu özellikle terör suçlarıyla ilgili de bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Bu konu üzerinde çalışıp gerek terör gerek buna benzer konular, bunlar bir anayasal düzenleme ile gündeme gelebilir.


 

"YASAL DÜZENLEME HAZIRLANIYOR"


Hatta bu kapsamın dışında zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, bu bir özeleştiridir; bu konuda bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vs. belki de aynı kapsam içinde değerlendirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin, batı ülkelerinin birçoğundan farklı konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli. Diğer taraftan idam konusunun terörle ilişkisi önemli. Çocuk tacizleri asla bağışlanabilir, görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda altı arkadaşımız konuyla ilgili çalışmalarını başlattılar ve süratle konuyla ilgili neticeye varıp ardından da yasal düzenlemeyle bunu parlamentoya taşıyacağız" karşılığını verdi.
 


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