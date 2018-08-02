Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.

Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."

BİR TEPKİ DE HSK BAŞKANI'NDAN

Karar bir tepki de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırım kararının Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıdığını belirterek, "Bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Hazine Bakanlığının, iki sayın bakanımızı hedef alan söz konusu kararı hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir değildir. Türk yargısı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını herdaim ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip bir yargıdır. Türk yargısı karar verirken etkilenmez Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır. Türk yargısı olarak bizler saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz"