Cumhurbaşkanın Erdoğan büyükelçilerle iftarda buluşacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam büyükelçilerle iftar programında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince paylaşılan programa göre, Erdoğan'ın büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı AK Parti Genel Merkezinde düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre iftar programına İsrail dışındaki tüm ülkelerin büyükelçileri davet edildi.