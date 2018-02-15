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Cumhurbaşkanına hakarete 2 yıl 4 ay hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa, Cumhurbaşkanına hakaretten 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanına hakarete 2 yıl 4 ay hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa, Cumhurbaşkanına hakaretten 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Cumhurbaşkanına hakaret", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuksuz yargılanan iş adamı Abdulkadir Verep ile avukatı katıldı.

Verep, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay, evindeki aramada mermilerin bulunması nedeniyle de 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ise beraat etti.


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