Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem'den döviz açıklaması

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ertem, "Bu yıl dış ticaret verileri ve enflasyonda önemli düzelmeler olacaktır; bu bağlamda 2018'de dolarda geçen yılki volatiliteleri görmeyeceğiz. Gereksiz ara malı ithalatıyla ilgili dış ticaret açığı var, bunun önlenmesi için reformlar yapılabilir" dedi.* TCMB'nin önerileri doğrultusunda cari açık ve enflasyonu aşağı çekecek ciddi reformlar yakında gündeme gelecek* Bunlar orta ve uzun vadede enflasyonu, parasal/palyatif önlemler dışında düşürecek önlemler olacak* Gıda tarafından TCMB'nin enflasyon öngörülerini bozan şişkinlikler var; itiraf edilmeli ki gerekli regülasyonlar yapılmıyor, ekonomi yönetimi daha atak davranmalı* Cumhurbaşkanlığı da bunu yakından takip ediyor, siyasi irade mevcut* Üçüncü çeyrekteki yüksek büyüme sonrasında, dördüncü çeyrekte de o denli düşüş olmayan bir büyümeyle karşılaşacağız, yıl genelinde yüzde 7 civarında bir büyüme bekliyoruz* Yüksek faiz olmadan, faizleri aşağı indirerek, enflasyonu düşürerek yapılan bir büyüme gelir dağılımını da düzeltir* Bundan sonraki reformlar para piyasalarına dönük reformlar olmayacaktır; bunu değiştireceğiz; faizleri düşürmek için elimizde çok farklı piyasa dostu araçlar var* Bunlar çok yakında devreye girecek ve faizlerin düştüğünü de göreceğiz