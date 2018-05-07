Cumhurbaşkanlığı için hangi aday kaç imza topladı?

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU YETERLİ SAYIDA İMZA TOPLADI

Adem Özdoğan

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçimine 100 bin imza ile katılmak için 4 aday başvuru yaptı. İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de grubu bulunmasına rağmen 100 bin imza ile aday olmak istediğini belirterek başvuru da bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz de adaylık için YSK'ya başvurdu.4 adayın başvurularında eksiklik görülmemesi üzerine başvurular kabul edildi. 4 Mayıs Cuma gününden itibaren adaylar için YSK'nın seçim koordinasyon merkezlerinde imzalar toplanmaya başlandı. Şu ana kadar toplanan imza sayısı 434 bin 662'ye ulaştı. Akşener ve Karamollaoğlu yeterli sayının üzerinde imzalara ulaşmayı başardı. Perinçek ve Öz ise yeterli imzayı toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 226 bin 578Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 146 bin 103Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 60 bin 248Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: Bin 733Adaylar için imza verme süresi 9 Mayıs'ta son bulacak, YSK katılacak adayları 13 Mayıs'ta açıklayacak.