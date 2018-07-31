Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 100 günlük icraat programını vatandaşlarla paylaşacak." dedi.

"2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan Kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak." diyen Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış eş güdüm sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir."

Sözcü Kalın, "Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı etkin mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor.

TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR

Kalın,"ABD'nin Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek tehditkar bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez." dedi.

İbrahim Kalın,"Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir,F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir." şeklinde konuştu.

"Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir,F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir"

RAHİP BRUNSON KONUSU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rahip Brunson meselesiyle ilgili devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir." dedi.

"Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor." şeklinde konuşan Kalın, ABD'nin yaptırım tehdidi hakkında, "Bu gerilimin Münbiç eylem planını olumsuz yönde etkilememesi bizim beklentimizdi, bu yönde bir adım görmedik." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bedelli askerliğe ilişkin düzenleme konusunda, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın imzalaması öngörülüyor." bilgisini paylaştı.

Kalın, Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü hakında, "Olağanüstü ya da acil koduyla bir durum yok, zaman zaman bu tür görüşmeleri hep birlikte müşahede edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA