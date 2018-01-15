Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü



DİKKAT ÇEKEN AYRINTI



ERDOĞAN'A KARAKALEM ÇİZİM HEDİYE EDİLMİŞTİ

Çocuğun elini öpen binbaşı hain tuzakta yaralandı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Emir el Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.Görüşmede,ilede yer aldı.Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik’i PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi’de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin’deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören Tetik’i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarla birlikte ziyaret etmişti.Ziyaret sırasında Erdoğan’a, Tetik’in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının karakalem çizimi hediye edilmişti.Cumhurbaşkanı, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Katar Emiri’yle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan’a GATA’da hediye edilen karakalem çiziminin başköşede olması dikkat çekti.