Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde alkollü sürücü alarmı: Bariyerlere çarptı



DUBALARI AŞIP BARİYERLERE ÇARPTI



'EJDER'LER ALARMA GEÇTİ

1,90 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yusuf Cevahir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.Çarpmanın şiddetiyle hasar gören bariyerin bir bölümü yol kenarına savruldu. Güvenlik noktasındaki görevlilerin "Dur" ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü Doğan Erdal F, polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarınca gözaltına alındı.Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken Külliye’nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F’nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.